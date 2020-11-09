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futebol

Crias da Academia: Palmeiras contrata promessa do sub-17 que estava no Corinthians

Após cinco anos defendendo o Alvinegro, Léo Pernambuco assinou com o Verdão
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LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 18:30

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 18:30

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians
Com um dos trabalhos de base mais consolidados do Brasil, o Palmeiras segue reforçando as suas categorias menores em busca de formar novos talentos para o seu time profissional em um futuro próximo. Desta vez, a diretoria alviverde foi buscar um bom reforço no maior rival.
Trata-se do meio-campista Léo Azevedo, mais conhecido como Léo Pernambuco, de 16 anos, que chega para reforçar a categoria sub-17 do Verdão. A jovem promessa ficou cinco anos no Corinthians, mas encerrou o seu vínculo com o rival alviverde nesta atual temporada, onde vinha sendo titular e um dos destaques da geração 2004. Dentro de campo, Leonardo é um meio campista moderno, que se assimila na proposta do Palmeiras de contratações para a base. Sabe atuar como primeiro e segundo homem de meio-campo, apresenta bons passes curtos e longos, além de boa qualidade em preencher espaços e marcação.
Ao lado de seu empresário, o mesmo agente dos palmeirenses Zé Rafael e Gabriel Silva, Léo Pernambuco assinou o seu novo contrato com o Palmeiras na tarde desta segunda-feira (9). Ele já treinava nas dependências do clube desde o final de outubro.
Na última semana, o Sub-17 do Palmeiras foi até o Parque São Jorge e venceu o Corinthians por 3 a 0. A forte geração 2003/2004 do Verdão já está garantida na fase final do Brasileirão da categoria.

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