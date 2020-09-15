Crias da Academia: Michel assina primeiro contrato profissional

Michel Modesto, zagueiro que atua pelas categorias de base do Palmeiras, assinou o seu primeiro contrato profissional, com duração de três anos, com o clube. A informação foi divulgada pela assessoria do atleta.Michel no momento da assinatura do contrato (Divulgação)O jogador revelou o que sentiu ao se tornar um atleta profissional do Verdão:
– Estou muito feliz em assinar meu primeiro contrato profissional. Fico bastante emocionado e muito contente de vestir essa camisa maravilhosa e que está me dando uma grande oportunidade de mostrar meu potencial como jogador. Espero corresponder as expectativas depositadas no meu futebol.
Michel tem 17 anos, joga como zagueiro e chegou às categorias de base do Palmeiras em 2019, participando de 7 partidas. Além disso, o jogador foi campeão da Copa do Brasil sub-17 e da Supercopa do Brasil sub-17.