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Crias da Academia: Marcelinho celebra momento no profissional

Meia tem treinado com o time de cima do Palmeiras e foi relacionado pela primeira vez por Luxemburgo na vitória contra o Ceará, no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 10:00

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 10:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O meia Marcelinho, de 17 anos, vive um momento especial com a camisa do Palmeiras. O atleta recebeu a oportunidade de ser relacionado para o time profissional pela primeira vez no duelo contra o Ceará, no último sábado (3). O jogador treinou com a equipe principal e ficou no banco no jogo contra o Vozão, com a camisa 38. A oportunidade chegou ao atleta após destacar-se já no seu primeiro ano na categoria sub-20. Ele esteve em campo nas três primeiras partidas do Brasileirão sub-20, inclusive contra o Corinthians.
- É uma experiência incrível, tudo foi marcante nesse momento: primeiro treino com profissional, primeira convocação pro jogo. Só tenho a agradecer e espero conseguir aprender ao máximo - disse o jogador.O atleta fez parte do grupo que conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil da categoria sub-17, em 2019. Marcelinho falou também sobre como espera aproveitar a oportunidade, mesmo tão novo.
- Tudo vira um aprendizado, é uma emoção muito grande, mas também é importante estar focado sempre, é fundamental manter o foco para retirar o melhor aprendizado de todas as situações nesse momento - finalizou.
A equipe sub-20 do Palmeiras volta a campo na quarta-feira (7), contra o Serra-ES pela Copa do Brasil, às 15h. O time profissional vai ao Rio de Janeiro, enfrentar o Botafogo no mesmo dia, às 21h30 (horário de Brasília).

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