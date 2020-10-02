Crias da Academia mantêm momento do profissional e Palmeiras bate rival

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Jogando no Parque São Jorge, o Sub-20 do Palmeiras venceu o Corinthians por 3 a 0 e somou a sua segunda vitória no Brasileirão da categoria. Da mesma forma que tem feito o time profissional – com seus jovens notáveis, a base não ficou pra trás e aplicou uma vitória imponente dentro dos domínios do alvinegro.

O triunfo do time de Wesley Carvalho começou a ser construído ainda no primeiro tempo, com uma pintura do meia Vitinho que, após chapéu no defensor do Corinthians, acertou um chute de primeira, no cantinho do goleiro rival. Era o prêmio pra quem jogava melhor e somava chances perdidas.No segundo tempo, o Verdão soube controlar a vantagem e ainda balançou as redes mais duas vezes, com Gabriel Silva, de pênalti, e Aníbal, após rebote do arqueiro alvinegro. Sem sofrer qualquer susto, o domínio palmeirense foi incontestável e o resultado poderia ter sido ainda maior.

Wesley Carvalho segue vendo seus comandados terem ótimos resultados em Dérbis. Com muita intensidade e carinho com esse jogo, que tem um valor diferenciado para clube e torcida, o Palmeiras se recupera após a derrota para o Sport, em casa, e soma mais três pontos para subir na tabela do Brasileirão Sub-20.