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futebol

Crias da Academia mantêm momento do profissional e Palmeiras bate rival

Meninos tem grande noite na Fazendinha, casa do Corinthians, e vencem a segunda partida nesse Brasileirão Sub-20
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LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 23:51

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 23:51

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians
Jogando no Parque São Jorge, o Sub-20 do Palmeiras venceu o Corinthians por 3 a 0 e somou a sua segunda vitória no Brasileirão da categoria. Da mesma forma que tem feito o time profissional – com seus jovens notáveis, a base não ficou pra trás e aplicou uma vitória imponente dentro dos domínios do alvinegro.
O triunfo do time de Wesley Carvalho começou a ser construído ainda no primeiro tempo, com uma pintura do meia Vitinho que, após chapéu no defensor do Corinthians, acertou um chute de primeira, no cantinho do goleiro rival. Era o prêmio pra quem jogava melhor e somava chances perdidas.No segundo tempo, o Verdão soube controlar a vantagem e ainda balançou as redes mais duas vezes, com Gabriel Silva, de pênalti, e Aníbal, após rebote do arqueiro alvinegro. Sem sofrer qualquer susto, o domínio palmeirense foi incontestável e o resultado poderia ter sido ainda maior.
Wesley Carvalho segue vendo seus comandados terem ótimos resultados em Dérbis. Com muita intensidade e carinho com esse jogo, que tem um valor diferenciado para clube e torcida, o Palmeiras se recupera após a derrota para o Sport, em casa, e soma mais três pontos para subir na tabela do Brasileirão Sub-20.
Atual vice-campeão do torneio, o Verdão volta a campo no próximo domingo (4), diante do Vitória, no Allianz Parque, pela quarta rodada da competição.

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