Crias da Academia: Juninho projeta Palmeiras no Brasileiro sub-20

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O Palmeiras estreia nesta quarta-feira (23) no Campeonato Brasileiro sub-20, às 15h (de Brasília) contra o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro. Em um ano em que muito se fala sobre a importância das categorias de base para o clube, os olhos estão voltados para os garotos.

Adriano Reis Nantes Junior, o Juninho, vive a expectativa do primeiro jogo na competição nacional aos 18 anos de idade.

- Acredito que não só minha expectativa mas acho que também de todos aqui, é de chegar entre os quatros finalistas. E, a partir daí, tentar brigar pelo título da competição. Estamos treinando bem e forte para o início do campeonato - explicou o atleta.Juninho disputou e conquistou a Copa Santiago 2020 com a camisa do Verdão. Após o destaque e título do torneio em Janeiro, o atleta ganhou chance e passou ao time sub-20.

O jogador não chegou a estrear pela categoria. A Copa do Brasil sub-20 foi adiada antes mesmo do seu início, por conta da pandemia do coronavírus.

Dessa forma, o Brasileirão Sub-20 pode marcar a estreia do garoto na categoria. Juninho falou sobre a vontade de estar em campo.

- Mal posso esperar para começar o campeonato, e ter a oportunidade de sentir aquela sensação maravilhosa de estar em campo. Poder jogar contra diversos clubes grandes do país será a realização de um sonho. Espero ajudar o Palmeiras a conquistar os objetivos - finalizou o jogador.