Crias da Academia: Destaque do Campeonato Pernambucano passará por testes no Palmeiras

O Palmeiras contratou nos últimos dias uma jovem promessa para passar por um período de observação na Academia de Futebol II, em Guarulhos. Washington Júnior, o Rivaldo, de 17 anos, que disputou o Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2020 pelo Central de Caruaru. O jogador vai passar 30 dias realizando testes.
Volante de bom passe e chegada, características nas quais o Verdão tenta sistematizar entre os meio-campistas das categorias de base, o jovem também passou pelas categorias de base do Cascavel, do Paraná, antes de chegar ao Central. Pelo alvinegro, foi destaque na campanha do clube no estadual sub-20, alcançando as semifinais.Em caso de compra do atleta pelo Palmeiras, o clube de Pernambuco terá um percentual na negociação, segundo o informado pelo Globo Esporte e confirmado pelo Nosso Palestra. No entanto, os valores ainda não foram revelados oficialmente.