Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Crias da Academia: Bruno Menezes comemora reencontro com o gol: ‘Uma emoção muito grande’
futebol

Crias da Academia: Bruno Menezes comemora reencontro com o gol: ‘Uma emoção muito grande’

Atacante voltou a marcar pelo Sub-20 do Verdão na vitória sobre o Nacional, pelo Campeonato Paulista da categoria
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 08:00

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Divulgação/Palmeiras
A equipe Sub-20 do Palmeiras venceu, na última sexta-feira (20), o Nacional, por 2 a 0, pela 5ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e a vitória marcou o reencontro de Bruno Menezes com as redes, dado que o atacante foi o autor dos dois gols do Verdão no jogo. Após o embate, o jogador, em suas redes sociais, expressou a emoção de voltar a balançar as redes vestindo o manto alviverde.
– Primeiramente quero agradecer a Deus. Tive a felicidade de voltar a balançar as redes pelo Palmeiras. Depois de mais de um ano, poder defender essa camisa tão pesada e ajudar a equipe a sair com a vitória com dois gols foi uma emoção muito grande. Só tenho que agradecer pela confiança de todos e tenho certeza que o melhor está por vir - disse Bruno.Além disso, o atleta revelou, via assessoria, sua expectativa em relação ao próximo jogo do Verdão, contra o Flamengo-SP, e a confiança na classificação para a próxima fase da competição.
TABELA> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
– Temos um confronto direto de extrema importância na última rodada. Estaremos jogando em casa e valendo a classificação, então tenho certeza que todo nosso elenco vai dar o máximo em campo pra sairmos com a vitória. Respeitamos a equipe deles, que é bem qualificada, mas vamos pra cima para buscar a classificação - explicou.
Bruno Menezes tem 18 anos e se destacou, em 2019, no Sub-17 do Palmeiras, marcando 18 gols em 28 jogos na temporada. Devido aos bons números, o atleta quase foi deixou o Verdão rumo ao Feeyenoord, da Holanda, mas, no dia 29 de setembro, assinou o seu primeiro contrato profissional com o Verdão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados