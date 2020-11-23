Crias da Academia: Bruno Menezes comemora reencontro com o gol: ‘Uma emoção muito grande’

Crédito: Divulgação/Palmeiras

A equipe Sub-20 do Palmeiras venceu, na última sexta-feira (20), o Nacional, por 2 a 0, pela 5ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e a vitória marcou o reencontro de Bruno Menezes com as redes, dado que o atacante foi o autor dos dois gols do Verdão no jogo. Após o embate, o jogador, em suas redes sociais, expressou a emoção de voltar a balançar as redes vestindo o manto alviverde.

– Primeiramente quero agradecer a Deus. Tive a felicidade de voltar a balançar as redes pelo Palmeiras. Depois de mais de um ano, poder defender essa camisa tão pesada e ajudar a equipe a sair com a vitória com dois gols foi uma emoção muito grande. Só tenho que agradecer pela confiança de todos e tenho certeza que o melhor está por vir - disse Bruno.Além disso, o atleta revelou, via assessoria, sua expectativa em relação ao próximo jogo do Verdão, contra o Flamengo-SP, e a confiança na classificação para a próxima fase da competição.

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– Temos um confronto direto de extrema importância na última rodada. Estaremos jogando em casa e valendo a classificação, então tenho certeza que todo nosso elenco vai dar o máximo em campo pra sairmos com a vitória. Respeitamos a equipe deles, que é bem qualificada, mas vamos pra cima para buscar a classificação - explicou.