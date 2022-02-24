Cria do Ninho, atacante relata drama para deixar a Ucrânia e faz apelo às autoridades: 'Ajuda será bem-vinda'

Em meio à tensão na Ucrânia após a invasão da Rússia, na madrugada desta quinta-feira, o atacante Bill, revelado no Flamengo e que atualmente defende o Dnipro-1, usou as redes sociais para se comunicar com os amigos e família e, ao mesmo tempo, fazer um apelo às autoridades do Brasil. De acordo com o jogador, de 22 anos, há muita dificuldade para deixar o país neste momento. - Passando para dizer que estou bem, tá? Para galera que mandou uma mensagem, família, amigos e pessoas que gostam de mim. Agradecer pela preocupação também. Não aconteceu nada comigo. Muita coisa na cabeça e não respondi a todos por isso. Peço desculpas. Assim que eu conseguir sair do país venho aqui informar vocês - afirmou Bill, no Instagram, antes de seguir:- Aproveitando para pedir ajuda as nossas autoridades, as pessoas que podem nos ajudar a sair do país nesse momento que estamos vivendo. Estamos com uma dificuldade enorme de sair do país. Não só nós, jogadores, mas estudantes, trabalhadores brasileiros que estão aqui. O que puderem fazer para ajudar, compartilhar o vídeo para chegar nas autoridades que podem tomar atitudes. Vamos ficar muito gratos. Qualquer ajuda será muito bem-vinda.