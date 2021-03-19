Cria da base, goleiro Lucas França completa 10 anos no Cruzeiro

Lucas França e Cruzeiro estão em harmonia. Em plena disputa do Campeonato Mineiro, o goleiro e a Raposa festejam no mês de março 10 anos desde sua chegada ao clube. O arqueiro chegou à equipe em 2011, aos 14 anos de idade, para realizar uma seletiva para o elenco sub-15 na Toca da Raposa já com o objetivo e o sonho de ficar mais do que aquelas três semanas. Ao longo dos 10 anos, Lucas França ficou nas categorias de base até o início da temporada 2014, quando subiu para treinar no profissional do Cruzeiro com o então técnico Marcelo Oliveira, aos 16 anos. De lá para cá, o goleiro esteve no elenco campeão de seis títulos profissionais: Campeonato Mineiro de 2014, 2018 e 2019; Campeonato Brasileiro de 2014 e Copa do Brasil de 2017 e 2018. Na base, Lucas França também foi tricampeão mineiro sub-20 nos anos de 2014, 2015 e 2016, quando treinava no profissional e jogava de titular na base. Este último, feito inédito na história da base celeste. Nenhum outro atleta havia conseguido conquistar um tricampeonato em sequência na categoria juniores. Integrado ao elenco profissional desde então, o goleiro de 25 anos é um dos cinco atletas que está há mais tempo vestindo as cores da equipe celeste e tem como inspiração nas luvas o ídolo Fábio, que, além disso, é também é seu padrinho de casamento e um dos melhores amigos pessoais. Em 2018, Lucas França iniciou uma trajetória de experiências fora do Cruzeiro. O atleta e a equipe celeste concordaram em emprestar o arqueiro para o Nacional, de Portugal, para ganhar mais contato e convívio com o futebol europeu. Passou uma temporada inteira no Velho Continente, e viveu experiências importantes para a carreira, como jogar contra o FC Porto, em pleno Estádio do Dragão, para mais de 33 mil torcedores. Após isso, Lucas França voltou para o Brasil para agregar mais uma experiência ao currículo, quando foi emprestado ao Ceará, na temporada 2019 e 2020. No clube, conviveu com o experiente goleiro Fernando Prass, recém-aposentado com passagens por Palmeiras, Vasco e o próprio Ceará, e com o goleiro Richard, cria da base do São Paulo e campeão da Copinha de 2010. Em junho de 2020, Lucas França retornou à Toca da Raposa I para integrar o elenco que disputava a Série B sendo reserva imediato do goleiro Fábio e atuando contra a Ponte Preta e o Paraná Clube. Em janeiro, Lucas renovou seu contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023 acreditando no projeto a longo prazo dentro do clube e nas experiências e entrosamento dentro de “casa”.