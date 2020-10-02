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futebol

Cria da Academia supera tuberculose e assina contrato profissional

Yago, de 17 anos, ficou seis meses afastado dos gramados por conta da doença. Agora,
ele firmou o vínculo com o Palmeiras por três temporadas: 'Sensação inexplicável'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 out 2020 às 08:10

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: Arquivo pessoal
O meia-atacante Yago assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Aos 17 anos, ele terá vínculo de três temporadas com o clube. Um dos destaques das categorias de base, ele superou uma tuberculose no ano passado.
Depois de ficar seis meses afastado dos gramados por conta da doença, Yago comemorou a oportunidade de assinar com o Verdão:
– É uma sensação inexplicável, porque sempre foi uns dos meus sonhos ter um contrato profissional. Ainda mais pelo que passei no ano passado por conta da tuberculose e ter conseguido superar essa difícil fase da minha vida. Só tenho que agradecer a todos que acreditaram em mim e vou me empenhar ao máximo dentro de campo para atingir as expectativas.​Com a ascensão de promessas da base nos últimos anos, Yago tem como espelho a trajetória do meia Patrick de Paula para seguir os primeiros passos até a equipe principal do Palmeiras. O meia-atacante espera realizar o sonho de um dia poder fazer sua estreia com a camisa alviverde.​– Tenho levado como inspiração para minha carreira o Patrick de Paula. Não só ele, mas vários outros garotos que subiram ao time de cima, como o Gabriel Menino e o Gabriel Veron. Saber que o Palmeiras tem usado cada vez mais a base nos últimos anos é uma motivação cada vez maior. Sempre procuro trabalhar forte para um dia ter a oportunidade de vestir no profissional essa gigante camisa do futebol brasileiro – revelou.​Natural de Santos, ele começou na Portuguesa Santista. Em 2018, Yago se destacou em um torneio de Salvador e foi chamado para integrar a equipe sub-15 do Palmeiras.

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