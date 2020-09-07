Cria da Academia, Danilo estreia e Luxa avisa: 'Jovem com potencial'

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino marcou a estreia de Danilo entre no profissional. Aos 19 anos, o volante ganhou oportunidade de Vanderlei Luxemburgo ao entrar no lugar de Patrick de Paula, no segundo tempo.

Ele havia sido relacionado pela primeira vez na rodada passada, contra o Internacional, e a personalidade do garoto foi exaltada pelo treinador.

- Sai para o jogo, dá dinâmica. É outro que nem o Patrick (de Paula). Não sabe onde está e joga. Se tiver no Maracanã, Pacaembu, Allianz Parque. Não quer saber e vai jogar. Jovem com potencial - avaliou Luxemburgo.Danilo está no Palmeiras desde 2018 e o vínculo é de empréstimo até julho do ano que vem. Ele pertence ao Cajazeiras, da Bahia, e o Verdão tem a opção de compra fixada ao fim do vínculo. Antes meia, ele foi recuado por Wesley Carvalho, treinador do sub-20. Ele é mais um jogador das categorias de base a ser usado na temporada, assim como Gabriel Menino, Patrick de Paula e Wesley.