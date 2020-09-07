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futebol

Cria da Academia, Danilo estreia e Luxa avisa: 'Jovem com potencial'

Garoto de 19 anos ganhou a primeira oportunidade como profissional contra o Red Bull Bragantino e tornou-se mais um atleta da base a ser aproveitado por Luxemburgo...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
A vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino marcou a estreia de Danilo entre no profissional. Aos 19 anos, o volante ganhou oportunidade de Vanderlei Luxemburgo ao entrar no lugar de Patrick de Paula, no segundo tempo.
Ele havia sido relacionado pela primeira vez na rodada passada, contra o Internacional, e a personalidade do garoto foi exaltada pelo treinador.
- Sai para o jogo, dá dinâmica. É outro que nem o Patrick (de Paula). Não sabe onde está e joga. Se tiver no Maracanã, Pacaembu, Allianz Parque. Não quer saber e vai jogar. Jovem com potencial - avaliou Luxemburgo.Danilo está no Palmeiras desde 2018 e o vínculo é de empréstimo até julho do ano que vem. Ele pertence ao Cajazeiras, da Bahia, e o Verdão tem a opção de compra fixada ao fim do vínculo. Antes meia, ele foi recuado por Wesley Carvalho, treinador do sub-20. Ele é mais um jogador das categorias de base a ser usado na temporada, assim como Gabriel Menino, Patrick de Paula e Wesley.
- A molecada de hoje em dia não está nem aí para onde vai jogar, como é que vai jogar. E o Palmeiras tem hoje uma referência na base e os jogadores podem pertencer o elenco. Se vão dar continuidade ou não, não sei. Mas tenho que dar oportunidade para mostrar o potencial - completou Luxemburgo.

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