Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crespo confirma que falou com São Paulo; Santos também está na briga

À TyC Sports, o treinador disse que ambos os clubes e a seleção chilena fizeram contato, mas que ainda não tem nada assinado com nenhum dos interessados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 21:12

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 21:12

Crédito: Reprodução/Defensa y Justicia
O nome que não sai da boca da torcida são-paulina é Hernán Crespo. O ex-craque e atualmente treinador argentino está cotado como o mais próximo de substituir Fernando Diniz. Após anunciar sua saída do Defesa y Justicia (ARG), Crespo deu uma entrevista ao jornal TyC Sports onde confirmou as investidas do Tricolor, mas também revelou que conversa com outros interessados, inclusive um rival do São Paulo, o Santos.Veja a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão!
A declaração foi dada após o técnico se despedir dos jogadores e da direção do clube com qual se sagrou campeão da Copa Sul-Americana.
Perguntado sobre as especulações que tomaram conta da mídia nos últimos dias, Crespo negou qualquer acerto e reafirmou seu carinho pelo Defensa y Justicia.- Acabou uma etapa linda. Falar com os jogadores e as pessoas que trabalham aqui foi lindo, emocionante e me parecia justo. Merecia ser sincero com os dirigentes, com o clube e com as pessoas. Não tenho nada, não fechei com ninguém. Mas me parece que, quando o telefone toca constantemente, não é justo que me tirem nem 1% do foco do que era o Defensa (Defensa y Justicia).
Ainda sobre seu futuro, o treinador confirmou o contato do Tricolor, time com quem Crespo já foi inclusive dado como certo por alguns veículos e é tido como o mais próximo da contratação do argentino. Porém, ressaltou que o rival do São Paulo, o Santos, e a seleção chilena também entraram em contato.
- Não assinei com ninguém nem estou trocando o Defensa por outra situação. Me pareceu correto avaliar e liberar o Defensa, porque não era saudável nem para os dirigente e nem para os jogadores que isso (especulações) esteja por trás constantemente. Falei com o Santos, com o São Paulo e com a seleção do Chile, mas não decidi absolutamente nada - confirmou o técnico.
O treinador anunciou o fim de seu vínculo com a equipe argentina neste domingo (7), o que intensificou os rumores sobre a vinda do técnico para o comando do Tricolor, que busca por um novo comandante desde a demissão de Fernando Diniz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados