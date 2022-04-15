CRB x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B do Campeonato Brasileiro

O Vasco enfrenta o CRB neste sábado, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Estádio Rei Pelé, e será a estreia da equipe alagoana na competição - o jogo da primeira rodada foi adiado. A equipe mandante é comandada por Marcelo Cabo, treinador do Cruz-Maltino no início da edição do ano passado do torneio.Na equipe visitante, existe uma tentativa de blindar o técnico Zé Ricardo da pressão por melhores atuações da equipe. É provável que haja alterações na equipe, que viajou com dois dos mais recentes reforços.
FICHA TÉCNICACRB X VASCO
Data e horário: 16/4/2022, às 19hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
CRB (Técnico: Marcelo Cabo)Diogo Silva, Raul Prata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei, Yago e Rafael Longuine; Vico, Anselmo Ramon e Richard
Desfalques: Maicon, Emerson Negueba e Maycon Douglas (dúvidas).
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton (Gabriel Dias), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara e Zé Gabriel (Vitinho), Juninho (Bruno Nazário), Nene e Gabriel Pec; Raniel.
Desfalques: Ulisses, Matheus Barbosa, Weverton Jesus e Sarrafiore (lesionados);