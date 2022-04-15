CRB x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B do Campeonato Brasileiro

O Vasco enfrenta o CRB neste sábado, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Estádio Rei Pelé, e será a estreia da equipe alagoana na competição - o jogo da primeira rodada foi adiado. A equipe mandante é comandada por Marcelo Cabo, treinador do Cruz-Maltino no início da edição do ano passado do torneio.Na equipe visitante, existe uma tentativa de blindar o técnico Zé Ricardo da pressão por melhores atuações da equipe. É provável que haja alterações na equipe, que viajou com dois dos mais recentes reforços.