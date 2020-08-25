CRB X Cruzeiro. Onde ver, palpites e prováveis times

O Cruzeiro tem uma dura missão nesta quarta-feira, 26 de agosto, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela terceira fase da Copa do Brasil. Inverter uma desvantagem de dois gols sofrida para o CRB na partida de ida, quando foi derrotado em casa por 2 a 0, gols de Léo Gamalho. Para seguida no mata-mata nacional, o Cruzeiro precisa vencer o time das Alagoas por três gols de diferença. Caso o triunfo seja por dois gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Além de se manter vivo na Copa do Brasil, o vencedor embolsará um prêmio de R$ 2 milhões. O rival de CRB ou Cruzeiro será conhecido por meio de sorteio da CBF.
O técnico Enderson Moreira tem vários problemas para montar a equipe. São oito desfalques por problemas físicos e por alguns jogadores não poderem mais jogar a Copa do Brasil: o lateral-esquerdo Patrick Brey, o volante Henrique, os meias Claudinho e Régis e o atacante Arthur Caike já disputaram a competição por outras equipes. Já o volante Jean e os atacantes Marcelo Moreno e Stênio estão machucados. FICHA TÉCNICACRB X CRUZEIRO Data-Horário: 26 de agosto, às 16hEstádio-Local: Rei Pelé,Maceió(AL)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)Onde acompanhar: SporTV, Rádio Itatiaia, 95.7 FM e Rádio Super FM, 91.7 CRB: Victor Souza; Lucas Mendes, Gum, Ewerton Páscoa e Hugo; Claudinei, Washington e Diego Torres; Magno Cruz, Erik e Léo Gamalho Técnico: Marcelo Cabo Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Jadsom e Ariel Cabral; Riquelmo, Maurício e Welinton; Thiago.. Técnico: Enderson Moreira Palpites: o CRB é franco favorito para avançar à quarta fase da Copa do Brasil para 55% da redação. Outros 20% creem na vaga sendo decidida nos pênaltis, mas com o Cruzeiro passando e os 25% restantes acham que a Raposa passa direto, sem penalidades.