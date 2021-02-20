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futebol

CRB anuncia a contratação do meio-campista Dudu, revelado pelo Vasco

Jogador, de 22 anos, estava emprestado ao Figueirense, e marcou quatro gols pelo Brasileirão - Série B, mas não evitou a queda da equipe catarinense para a terceira divisão...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 21:14

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 21:14

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
De olho na temporada 2021, o CRB anunciou uma lista de reforços e renovações e entre eles está o jovem meio-campista Dudu, revelado pelo Vasco, e que defendeu as cores do Figueirense, por empréstimo na Série B. Com 22 anos, o jogador está fora dos planos da comissão técnica Cruz-Maltina, porém a diretoria do time alagoano não informou oficialmente o tempo de contrato com o atleta.
> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro
Na última temporada, o atleta marcou quatro gols pelo Figueirense no Campeonato Brasileiro Série B. Além dele, o CRB fechou com os zagueiros Diego Ivo e Matheus Stockl, com o volante Jiménez, os goleiros Ewerton e Diogo Silva e com os laterais Guilherme Romão e Luca Caio.
- Mesmo atuando na faixa central do campo, o atleta foi o artilheiro do Figueirense durante a Série B 2020, com quatro gols. Dudu é um meia habilidoso, com boa finalização a longa distância e que se movimenta para dar opção de passe para seus companheiros, além de ter a virtude de criar e finalizar as jogadas com maestria. Formado e revelado pelo Vasco da Gama, o jovem também acumula passagem pelo Paraná - perfil do atleta no site oficial do CRB.
Dudu era considerado uma das promessas da equipe de São Januário e se destacou na base. No entanto, foi promovido aos profissionais no final de 2018, fez apenas quatro jogos e marcou um gol. Após uma rápida passagem pelo Paraná, ele assinou com o time catarinense e entrou em campo em 20 oportunidades, marcando quatro gols.
Confira a lista dos jogadores que renovaram seus contratos com o Galo
Goleiros: Edson Mardden e Pedro Henrique;Zagueiros: Ewerton Páscoa e Gum;Laterais: Hugo e Reginaldo Lopes;Volantes: Claudinei, Olívio e Adsson;Meias: Diego Torres e Régis;Atacantes: Darlisson, Luidy, Erik, Hyuri e Lucão.

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