Craques da base, Mount e Foden assumem protagonismo na final da Champions entre Chelsea e City

A final da Champions League, que será disputada às 16h (de Brasília) por Chelsea e Manchester City, terá dois jovens jogadores como protagonistas de cada time. Mason Mount, dos Blues, e Phil Foden, dos Citzens, assumiram papéis principais em cada uma das equipes durante a temporada.Mason Mount, do Chelsea, é o meia que mais participou da partidas do Chelsea na temporada, superando jogadores como Kanté, Jorginho e Kovacic. Aos 22 anos, a jovem estrela se destacou ainda mais em 2020/2021 do que na última época.
Os 36 jogos de Mount na Premier League juntam-se aos dez na Champions League, formando uma temporada já bastante consistente da jovem estrela da equipe do Chelsea. O jogador manteve-se como peça fundamental do time após a saída de Frank Lampard para a contratação de Thomas Tuchel no cargo de treinador.O Manchester City apresenta outro jovem jogador com enorme potencial. Phil Foden, de 20 anos, assumiu um papel fundamental na equipe. O atleta pode atuar tanto no meio de campo quanto nas duas pontas, e coloca jogadores como Agüero, Sterling e Gabriel Jesus no banco.
Na temporada, Foden só não ultrapassou Gundogan como artilheiro da equipe, e apenas por um gol. Enquanto o jovem jogador inglês soma 16 gols, o volante alemão, que fez ótima temporada, segue como goleador com um total de 17 gols.INVESTIMENTO NA BASEO sucesso dos dois jogadores não fica apenas nos números dentro de campo, mas também evidencia como as enormes cifras de Chelsea e Manchester City não servem apenas para contratar as grandes estrelas do futebol mundial, mas também para o investimento na base.
O Chelsea conta com bons jogadores que saíram da base em seu time principal. Muitos são emprestados para equipes de menor expressão, como foi o caso de Mount, que ganhou experiência jogando a Championship, a segundona inglesa, pelo Derby County, treinado por Frank Lampard.
Nos Blues, destacam-se Reece James e Mason Mount, frequentemente titulares da equipe. Além deles, Tammy Abraham e Billy Gilmour brigam por espaço, com este último jogando em partidas contra times de menor expressão nas copas.
O processo de desenvolvimento na formação da base do Manchester City é mais recente do que o do Chelsea. Com a chegada de ex-profissionais do Barcelona, muitos jovens jogadores foram para a Inglaterra com a mentalidade catalã.
No time principal dos Citzens, apenas Phil Foden e Eric García saíram da base do clube, mas este último está de saída para o Barcelona. Jogadores como o atacante Liam Delap e o meia Adrián Bernabé, porém, ganham destaque nas categorias de base, e buscam espaço no time de Guardiola.
Mount e Foden entram como craques de uma geração promissora, que ainda conta com jogadores com Jude Bellingham (17), Rashford (23), Saka (19) e Rice (22). Na próxima Eurocopa, que tera início neste mês de junho, os dois jovens já entram como titulares da Inglaterra.
*Estagiário, sob supervisão de Cayo Pereira