Craque do jogo, Luiz Adriano celebra fim de jejum: 'Nunca abaixo a cabeça'

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Grande nome da vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, neste domingo (25), pela 18ª rodada do Brasileirão, Luiz Adriano se mostrou aliviado pelos dois gols marcados que ajudaram o Verdão a voltar a vencer no campeonato após quatro rodadas.

​Eleito o craque do jogo pela transmissão da partida, o camisa 10 alviverde falou na saída de campo sobre o complicado momento que vivia, sem balançar as redes há sete partidas.Após um primeiro tempo tímido, a sorte sorriu para o camisa 10, que viu o goleiro Jean entregar uma bola em seu pé no início da segunda etapa. Ele não teve dificuldade de dominar rapidamente a bola e dar um toque no canto esquerdo do gol do Atlético-GO.

​Minutos depois, Luiz recebeu uma linda assistência de Gabriel Menino, e, de primeira, fez o seu sexto gol no Brasileirão, o de número 13 nesta temporada.