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futebol

Craque do jogo, Luiz Adriano celebra fim de jejum: 'Nunca abaixo a cabeça'

Atacante do Palmeiras marcou duas vezes diante do Atlético-GO, neste domingo (25), e encerrou uma sequência de sete jogos em branco pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 18:31

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 18:31

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Grande nome da vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, neste domingo (25), pela 18ª rodada do Brasileirão, Luiz Adriano se mostrou aliviado pelos dois gols marcados que ajudaram o Verdão a voltar a vencer no campeonato após quatro rodadas.
​Eleito o craque do jogo pela transmissão da partida, o camisa 10 alviverde falou na saída de campo sobre o complicado momento que vivia, sem balançar as redes há sete partidas.Após um primeiro tempo tímido, a sorte sorriu para o camisa 10, que viu o goleiro Jean entregar uma bola em seu pé no início da segunda etapa. Ele não teve dificuldade de dominar rapidamente a bola e dar um toque no canto esquerdo do gol do Atlético-GO.
​Minutos depois, Luiz recebeu uma linda assistência de Gabriel Menino, e, de primeira, fez o seu sexto gol no Brasileirão, o de número 13 nesta temporada.
​Luiz Adriano completou, nesta tarde de domingo, a sua partida de número 49 com a camisa do Palmeiras e chegou aos 20 gols marcados pelo clube.

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