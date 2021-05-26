Craque da Supercopa, Arrascaeta recebe carro na sede da CBF e exalta elenco do Flamengo: 'Prêmio é nosso'

Crédito: Thais Magalhães/CBF

Após mais de um mês, o meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, recebeu nesta quarta-feira um veículo Kia Sportage como prêmio por ter sido eleito o 'Craque do Jogo' na Supercopa 2021. O carro, avaliado em mais de R$ 150 mil, foi entregue ao uruguaio pelo Presidente da CBF, Rogério Caboclo, na Casa do Futebol Brasileiro, no Rio de Janeiro.

+ 20 anos depois: saiba por onde andam os jogadores do Flamengo da histórica final do gol do PetDepois de receber a chave e posar para fotos no novo carro, o uruguaio se disse muito feliz, agradeceu pelo prêmio e dividiu o mérito com os companheiros de time.

- A gente fica muito grato pelo reconhecimento, mas acho que esse prêmio é do nosso elenco, os jogadores se doaram muito. Quanto temos êxito coletivo, o individual se sobressai. Então, fico muito feliz. Dessa vez fui eu, tomara que na próxima seja para os meus amigos também.

Durante a visita à sede da CBF, Arrascaeta foi acompanhado pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e pelo Diretor Executivo de futebol do clube, Bruno Spindel. A comitiva rubro-negra foi recebida pelo Presidente Rogério Caboclo em sua sala para uma rápida conversa.

Na decisão entre Flamengo e Palmeiras, em 11 de abril, Arrascaeta marcou um dos gols do Rubro-negro no empate por 2 a 2. O meio-campista foi um dos grandes destaques da partida, com jogadas de efeito e comandando as ações ofensivas do Flamengo no Mané Garrincha.