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Craque da Supercopa, Arrascaeta recebe carro na sede da CBF e exalta elenco do Flamengo: 'Prêmio é nosso'

Meia uruguaio foi eleito por internautas como o grande destaque da decisão entre Flamengo e Palmeiras no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 15:00
Crédito: Thais Magalhães/CBF
Após mais de um mês, o meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, recebeu nesta quarta-feira um veículo Kia Sportage como prêmio por ter sido eleito o 'Craque do Jogo' na Supercopa 2021. O carro, avaliado em mais de R$ 150 mil, foi entregue ao uruguaio pelo Presidente da CBF, Rogério Caboclo, na Casa do Futebol Brasileiro, no Rio de Janeiro.
+ 20 anos depois: saiba por onde andam os jogadores do Flamengo da histórica final do gol do PetDepois de receber a chave e posar para fotos no novo carro, o uruguaio se disse muito feliz, agradeceu pelo prêmio e dividiu o mérito com os companheiros de time.
- A gente fica muito grato pelo reconhecimento, mas acho que esse prêmio é do nosso elenco, os jogadores se doaram muito. Quanto temos êxito coletivo, o individual se sobressai. Então, fico muito feliz. Dessa vez fui eu, tomara que na próxima seja para os meus amigos também.
Durante a visita à sede da CBF, Arrascaeta foi acompanhado pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e pelo Diretor Executivo de futebol do clube, Bruno Spindel. A comitiva rubro-negra foi recebida pelo Presidente Rogério Caboclo em sua sala para uma rápida conversa.
Na decisão entre Flamengo e Palmeiras, em 11 de abril, Arrascaeta marcou um dos gols do Rubro-negro no empate por 2 a 2. O meio-campista foi um dos grandes destaques da partida, com jogadas de efeito e comandando as ações ofensivas do Flamengo no Mané Garrincha.
Com a participação de internautas e dos Embaixadores da competição, Djalminha e Zinho, o jogador do Flamengo foi escolhido como o melhor em campo na final, em Brasília, e ganhou um carro Kia Sportage, da patrocinadora oficial da Supercopa.

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