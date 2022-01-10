CR7 no Barcelona? Jornal espanhol diz que transação pode acontecer na próxima temporada

A segunda passagem de Cristiano Ronaldo ao Manchester United pode se encerrar antes do que torcedor dos Red Devils gostaria. De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o atacante português está insatisfeito no clube inglês e o destino na próxima temporada pode ser o Barcelona.+ Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato Francês

Segundo o veículo, Cristiano Ronaldo já teria se reunido com o empresário Jorge Mendes para tratar a saída do Manchester United em junho. O Barcelona pode ser o possível destino dada a boa relação que Joan Laporta, presidente dos blaugranas, tem com o agente de CR7.

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O craque português não tem gostado das recentes mudanças na equipe e da política de contratações do clube. Um dos motivos apontados para o descontentamento do atleta foi a demissão do técnico Ole Gunnar Solskjaer para a contratação do alemão Ralf Rangnick.