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CR7 no Barcelona? Jornal espanhol diz que transação pode acontecer na próxima temporada

Veículo aponta descontentamento do português com as mudanças no Manchester United...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 15:28

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:28

A segunda passagem de Cristiano Ronaldo ao Manchester United pode se encerrar antes do que torcedor dos Red Devils gostaria. De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o atacante português está insatisfeito no clube inglês e o destino na próxima temporada pode ser o Barcelona.+ Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato Francês
Segundo o veículo, Cristiano Ronaldo já teria se reunido com o empresário Jorge Mendes para tratar a saída do Manchester United em junho. O Barcelona pode ser o possível destino dada a boa relação que Joan Laporta, presidente dos blaugranas, tem com o agente de CR7.
+ PSG mira contratação de Lukaku para substituir Mbappé, diz jornal
O craque português não tem gostado das recentes mudanças na equipe e da política de contratações do clube. Um dos motivos apontados para o descontentamento do atleta foi a demissão do técnico Ole Gunnar Solskjaer para a contratação do alemão Ralf Rangnick.
Crédito: CristianoRonaldoestariainsatisfeitonoManchesterUnited(Foto:OLISCARFF/AFP

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