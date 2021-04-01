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Cozinhando o Coelho: Palmeiras aposta em paciência para ter Ademir, do América-MG

Diretoria do Verdão já apresentou uma proposta para a equipe mineira e não pretende aumentá-la em mais de 10%...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 08:30
Crédito: Daniel Hott / América
Depois de anunciar Danilo Barbosa, meio-campista que pertence ao Nice, da França, o Palmeiras segue em busca de um reforço para o ataque. Além de Taty Castellanos, o Verdão já apresentou uma proposta para Ademir, do América-MG, mas não tem pressa para definir a situação.
A oferta do Alviverde contempla cifras em torno de R$ 3 milhões para contratar o atleta em definitivo. Apesar da proposta não ter agradado a diretoria do Coelho, a reportagem do NOSSO PALESTRA apurou que a cúpula do Palmeiras estaria disposta a aumentar apenas 10% do valor inicial.A postura do alviverde se apoia em dois motivos: tempo de contrato restante com o América e idade. O vínculo de Ademir vai até dezembro de 2021 e, portanto, o jogador pode assinar um pré-contrato a partir de julho e chegar sem custos.
Ainda que tenha o aval de Abel Ferreira, o atacante acabou de completar 26 anos. Desde a temporada passada, quando o Verdão assumiu uma postura mais cautelosa, nenhum jogador acima de 25 anos foi contratado, uma vez que a diretoria valoriza talentos com potencial lucrativo.
Diante da indefinição do retorno do Campeonato Paulista, o Palmeiras terá mais tempo para focar na preparação para a decisão da Recopa e Supercopa do Brasil. Depois de enfrentar o Defensa y Justicia no dia 7 de abril, em Buenos Aires, o Verdão recebe a equipe argentina na semana seguinte, em Brasília. Também no Mané Garrincha, os comandados de Abel Ferreira encaram o Flamengo (11 de abril).

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