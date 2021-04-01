Cozinhando o Coelho: Palmeiras aposta em paciência para ter Ademir, do América-MG

Crédito: Daniel Hott / América

Depois de anunciar Danilo Barbosa, meio-campista que pertence ao Nice, da França, o Palmeiras segue em busca de um reforço para o ataque. Além de Taty Castellanos, o Verdão já apresentou uma proposta para Ademir, do América-MG, mas não tem pressa para definir a situação.

A oferta do Alviverde contempla cifras em torno de R$ 3 milhões para contratar o atleta em definitivo. Apesar da proposta não ter agradado a diretoria do Coelho, a reportagem do NOSSO PALESTRA apurou que a cúpula do Palmeiras estaria disposta a aumentar apenas 10% do valor inicial.A postura do alviverde se apoia em dois motivos: tempo de contrato restante com o América e idade. O vínculo de Ademir vai até dezembro de 2021 e, portanto, o jogador pode assinar um pré-contrato a partir de julho e chegar sem custos.

Ainda que tenha o aval de Abel Ferreira, o atacante acabou de completar 26 anos. Desde a temporada passada, quando o Verdão assumiu uma postura mais cautelosa, nenhum jogador acima de 25 anos foi contratado, uma vez que a diretoria valoriza talentos com potencial lucrativo.