Covid: Vasco anuncia desembarque em São Luís (MA) pela pista e pede para torcida não ir ao aeroporto

A festa que a torcida do Vasco em São Luís (MA) fez no ano passado não deverá se repetir. Ao menos não no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado. O Cruz-Maltino divulgou, na tarde desta sexta-feira, que, atendendo a orientações de autoridades locais, vai desembarcar pela pista do aeroporto e, consequentemente, não terá contato com os presentes. Por isso pediu para os torcedores não irem ao local. Confira a nota:"O Vasco da Gama mede forças com o Botafogo no próximo domingo (13/2), Às 20 horas, no Maranhão, pelo Campeonato Carioca. Comentada pelo técnico Zé Ricardo, a equipe cruz-maltina embarca para São Luís (MA) neste sábado (12), em voo fretado com o Botafogo.

Por orientação das autoridades locais, o Gigante da Colina terá que desembarcar pela pista e não passará pelo saguão do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado para sentir o calor de sua imensa torcida, algo que aconteceu no ano passado. Em função dessa determinação, como não haverá contato com a delegação, orientamos os torcedores cruz-maltinos que não compareçam ao aeroporto.

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Embora a não presença da imensa torcida vascaína no desembarque seja algo lamentado, o Vasco da Gama tem a certeza de que a capital maranhense estará vestida com as cores cruz-maltinas e fará uma bela festa no dia seguinte, na Arena Castelão, até porque a "Ilha do Amor" é Vasco da Gama e isso ficou provado com a bela festa do ano passado!"