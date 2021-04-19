futebol

Covid adia sonho da estreia de lateral da base no profissional do Santos

Mikal seria titular contra a Inter de Limeira, mas testou positivo para Covid horas antes...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 22:26

LanceNet

Crédito: Divulgação/Santos FC
A pandemia do coronavírus atrasou o sonho do garoto Mikael Doquinha de estrear pela equipe profissional do Santos. Depois de treinar na equipe titular no sábado, inclusive como o responsável pelas jogadas de bola parada, o garoto testou positivo para Covid neste domingo, foi isolado dos companheiros e a estreia foi adiada. Ele não atuou na vitória do Peixe sobre a Inter de Limeira.
Mikal, de 21 anos, está no Santos desde o Sub-13, foi titular na Copa São Paulo de Juniores de 2019 e aguardava a primeira oportunidade no time profissional. Ele tem contrato com o Santos até o final de setembro deste ano.
Nas redes sociais, o garoto lamentou o teste positivo. Sem Mikael, o técnico Ariel Holan optou pela entrada do zagueiro Robson Reis, mudando a formação tática da equipe para um 3-5-2. O Peixe entrou em campo com Vladimir, Luiz Felipe, Alex e Robson Reis; Vinícius Balieiro, Guilherme Nunes, Lucas Barbosa, Lucas Lourenço e Jhonnathan; Ângelo e Kaio Jorge.

