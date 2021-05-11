Covid-19: Gabigol, do Flamengo, doa respirador mecânico para hospital em São Paulo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O atacante do Flamengo Gabigol doou um respirador mecânico para o Hospital Maria do Valle Pereira, de São Paulo, que integra a rede pública da cidade de Tabapuã, que fica a pouco mais de 370 km da capital. A informação é do jornal Gazeta do Interior, que ainda destacou que o equipamento será utilizado no tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. > Ranking com valores: veja os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiroAo jornal Gazeta do Interior, a gerente do hospital, Viviane Candolo de Lourenço, revelou que Gabigol providenciou o equipamento avaliado em R$ 84 mil após se sensibilizar com as dificuldades financeiras da instituição.

- O hospital já tinha um respirador que estava em uso, porém que precisa de manutenção. Vamos enviar o antigo para manutenção e depois teremos dois equipamentos para tratar os pacientes. Esse equipamento veio em hora boa e vai salvar muitas vidas.

O Hospital Maria do Valle Pereira sobrevive com repasses da prefeitura e com doações tanto de empresas, quanto de campanhas. No entanto, de acordo com Viviane, o hospital ainda precisa de mais ajuda.