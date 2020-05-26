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COVID-19: após 62 dias internado, ex-médico do Vasco recebe alta

Clóvis Munhoz chegou a ficar numa unidade de terapia intensiva, mas foi se recuperando gradativamente. Ele tem décadas de serviços prestados ao clube cruz-maltino...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 19:36

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 19:36

Crédito: Clóvis Munhoz já foi o nome mais importante do corpo médico do clube cruz-maltino (Matheus Alves/VASCO.COM.BR
Chegou o dia mais esperado. Nesta terça-feira, Clóvis Munhoz, ex-médico do Vasco, recebeu alta do Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, onde estava internado com COVID-19 há 62 dias.
Aos 68 anos, Clóvis chegou a ficar numa unidade de terapia intensiva (UTI), mas mostrou evolução no quadro de forma gradativa. Mais recentemente, chegou a enviar mensagens a amigos e, em redes sociais, a celebrar a recuperação.
O quadro vinha sendo acompanhado pelo VascoMed, grupo político do qual Clóvis Munhoz faz parte. Ele tem trabalhos de décadas na comissão técnica da equipe profissional de futebol. A última passagem terminou em 2013.E MAIS:Leven Siano x Campello, Campello x Brant, Brant x Eurico... lembre rivalidades da política do VascoVasco promove gincana com ídolos; dinheiro arrecadado será destinado a salários e combate à COVID-19'Irresponsável': Campello e Leven trocam farpas após anúncio de Touré E MAIS:

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