COVID-19: após 62 dias internado, ex-médico do Vasco recebe alta

Crédito: Clóvis Munhoz já foi o nome mais importante do corpo médico do clube cruz-maltino (Matheus Alves/VASCO.COM.BR

Chegou o dia mais esperado. Nesta terça-feira, Clóvis Munhoz, ex-médico do Vasco, recebeu alta do Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, onde estava internado com COVID-19 há 62 dias.

Aos 68 anos, Clóvis chegou a ficar numa unidade de terapia intensiva (UTI), mas mostrou evolução no quadro de forma gradativa. Mais recentemente, chegou a enviar mensagens a amigos e, em redes sociais, a celebrar a recuperação.