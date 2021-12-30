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Coutinho testa positivo para Covid-19 e Barcelona tem 10 atletas infectados

Além do meia-atacante brasileiro, o lateral Sergiño Dest e Abde Ezzalzouli também testaram positivo para o coronavírus nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 13:12

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 13:12

O Barcelona confirmou que Philippe Coutinho, Sergiño Dest e Abde Ezzalzouli testaram positivo para Covid-19 nesta quinta-feira. Com isso, o trio se junta a outros sete jogadores do elenco que também foram diagnosticados com a doença nesta semana.Com isso, o brasileiro, o norte-americano e o marroquino não estarão aptos a enfrentar o Rayo Vallecano no próximo domingo. Com isso, Luuk de Jong e Akomach podem ganhar uma vaga no ataque, enquanto Óscar Mingueza deve ocupar a lateral direita na equipe de Xavi.
> Veja a tabela da La Liga
Além dos contaminados pela Covid-19, o comandante catalão também não conta com Busquets por suspensão, enquanto Pedri, Depay, Ansu Fati, Braithwaite e Sergi Roberto estão entregues ao departamento médico blaugrana, embora os quatro primeiros nomes já tenham voltado a treinar.
Além do Barcelona, o Real Madrid diagnosticou quatro casos de jogadores com Covid-19 no elenco na última quarta-feira,sendo Vinícius Júnior um dos infectados. O Atlético de Madrid revelou na manhã desta quinta-feira que o técnico Diego Simeone e outros quatro atletas também estão com coronavírus.
Veja a provável escalação do Barcelona para encarar o Rayo Vallecano no próximo domingo pelo Campeonato Espanhol:Ter Stegen: Óscar Mingueza, Piqué, Eric García e Ronald Araújo; Nico, Riqui Puig e Frenkie De Jong; Jutglá, Akomach e Luuk de Jong
Crédito: PhilippeCoutinhonãoenfrentaoRayoVallecanonopróximodomingo(Foto:MiguelRuiz/Barcelona

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