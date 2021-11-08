Coutinho lamenta momento do Vasco, lembra carinho pelo clube e diz: Espero um dia voltar'

Um dos jogadores em atividade mais identificados com o Vasco - e sempre acarinhado pela torcida cruz-maltina -, Philippe Coutinho voltou à Seleção Brasileira na convocação mais recente. Mas o meia-atacante do Barcelona segue de olho no clube que o revelou, e lamenta o fim das chances reais de acesso do time à Série A do Campeonato Brasileiro.

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- É um momento difícil. Eu, como torcedor, acompanho de longe. Sempre quero o melhor para o Vasco, tenho um carinho e uma gratidão enorme pelo clube. Vivi muitos anos lá. Espero um dia voltar. Queríamos que tivesse vencido o jogo, que houvesse mais chance para subir, mas fico de longe torcendo, querendo o melhor para esse clube - revelou, nesta segunda-feira.