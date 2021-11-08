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Coutinho lamenta momento do Vasco, lembra carinho pelo clube e diz: Espero um dia voltar'

Meia-atacante foi revelado pelo Cruz-Maltino em 2009 e sofre a distância com o momento da equipe de São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 18:58

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 18:58

Um dos jogadores em atividade mais identificados com o Vasco - e sempre acarinhado pela torcida cruz-maltina -, Philippe Coutinho voltou à Seleção Brasileira na convocação mais recente. Mas o meia-atacante do Barcelona segue de olho no clube que o revelou, e lamenta o fim das chances reais de acesso do time à Série A do Campeonato Brasileiro.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- É um momento difícil. Eu, como torcedor, acompanho de longe. Sempre quero o melhor para o Vasco, tenho um carinho e uma gratidão enorme pelo clube. Vivi muitos anos lá. Espero um dia voltar. Queríamos que tivesse vencido o jogo, que houvesse mais chance para subir, mas fico de longe torcendo, querendo o melhor para esse clube - revelou, nesta segunda-feira.
Hoje com 29 anos, Coutinho foi revelado pelo clube de São Januário em 2009. Foram 43 jogos e cinco gols até a transferência para a Internazionale (ITA). No clube de Milão, foi emprestado, tentou se afirmar, mas de lá rumou para o Liverpool (ING). Atualmente no Barcelona, ele esteve emprestado ao Bayern Munchen (ALE) há duas temporadas.Coutinho foi revelado pelo Vasco em 2009 (Divulgação/Vasco)

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