Courtois elogia partida de Vinícius Júnior contra o Barcelona

Crédito: Josep LAGO / AFP

Após a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, Courtois, goleiro da equipe merengue, elogiou a partida de Vinícius Júnior. O brasileiro foi um dos principais destaques da primeira etapa, participando da jogada do gol e infernizando o lado direito culé.- Eu acho que o Vini causou muitos danos para a defesa. Ele é rápido. Não marcou (gol), mas nos ajudou muito. Eu não vi o lance com Mingueza (em que o Real Madrid pediu pênalti). Não houve nada muito controverso.

> Veja a tabela da La Liga

O belga também destacou a importância da vitória no "El Clásico" para a sequência da temporada.

- É mais uma vitória no clássico. O Campeonato Espanhol é muito duro, são muitos jogos difíceis. Será complicado até o final, então a vitória foi muito importante.