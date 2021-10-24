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futebol

Courtois elogia partida de Vinícius Júnior contra o Barcelona

Atacante brasileiro causou problemas para a defesa culé, principalmente no primeiro tempo. Apesar da boa partida, camisa 20 não conseguiu marcar gol...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 13:28

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 13:28

Crédito: Josep LAGO / AFP
Após a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, Courtois, goleiro da equipe merengue, elogiou a partida de Vinícius Júnior. O brasileiro foi um dos principais destaques da primeira etapa, participando da jogada do gol e infernizando o lado direito culé.- Eu acho que o Vini causou muitos danos para a defesa. Ele é rápido. Não marcou (gol), mas nos ajudou muito. Eu não vi o lance com Mingueza (em que o Real Madrid pediu pênalti). Não houve nada muito controverso.
> Veja a tabela da La Liga
O belga também destacou a importância da vitória no "El Clásico" para a sequência da temporada.
- É mais uma vitória no clássico. O Campeonato Espanhol é muito duro, são muitos jogos difíceis. Será complicado até o final, então a vitória foi muito importante.
Com o triunfo, o Real Madrid chegou aos 20 pontos na La Liga e segue na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Na próxima quarta-feira, a equipe merengue recebe o Osasuna, que faz uma boa temporada e briga por vaga na zona de Champions League.

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