Courtois diz como seria um 'goleiro perfeito' e elege Diego Alves como o pegador de pênaltis

Crédito: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP; Marcelo Cortes / Flamengo

Um dos grandes goleiros do mundo, o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, elogiou o companheiro de posição Diego Alves, do Flamengo. Em entrevista para o canal oficial da seleção da Bélgica, o atleta foi perguntando como seria um "goleiro perfeito" e citou o arqueiro rubro-negro como pegador de pênaltis.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Eu escolheria como pegador de pênalti alguém que conheço da minha passagem pela Espanha: Diego Alves, que foi goleiro do Valencia. Ele teve uma taxa de defesas muito alta. Ele parou quase 50% das penalidades. Então eu acho que ele é o goleiro ideal - disse Courtois.

VEJA A SEGUIR OS OUTROS GOLEIROS CITADOS POR COURTOIS​Liderança - Gianluigi Buffon: "Na liderança, eu escolheria Buffon. Acho que ele é alguém que mostrou na Juventus e na Itália que realmente tem liderança e carisma. Por isso escolhi Buffon aqui."

Reflexo - Iker Casillas: "Para os reflexos, escolhi Iker Casillas. Ele fez algumas defesas fantásticas na sua carreira. Para mim, em termos de reflexos, foi um dos melhores goleiros de que me lembro e alguém que admirei."