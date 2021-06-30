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Courtois diz como seria um 'goleiro perfeito' e elege Diego Alves como o pegador de pênaltis

Goleiro do Real Madrid e da seleção da Bélgica monta 'atleta ideal' de sua posição e seleciona jogador do Flamengo. Buffon, Casillas, Neuer e Ter Stegen são os outros...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 14:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 14:44
Crédito: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP; Marcelo Cortes / Flamengo
Um dos grandes goleiros do mundo, o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, elogiou o companheiro de posição Diego Alves, do Flamengo. Em entrevista para o canal oficial da seleção da Bélgica, o atleta foi perguntando como seria um "goleiro perfeito" e citou o arqueiro rubro-negro como pegador de pênaltis.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Eu escolheria como pegador de pênalti alguém que conheço da minha passagem pela Espanha: Diego Alves, que foi goleiro do Valencia. Ele teve uma taxa de defesas muito alta. Ele parou quase 50% das penalidades. Então eu acho que ele é o goleiro ideal - disse Courtois.
VEJA A SEGUIR OS OUTROS GOLEIROS CITADOS POR COURTOIS​Liderança - Gianluigi Buffon: "Na liderança, eu escolheria Buffon. Acho que ele é alguém que mostrou na Juventus e na Itália que realmente tem liderança e carisma. Por isso escolhi Buffon aqui."
Reflexo - Iker Casillas: "Para os reflexos, escolhi Iker Casillas. Ele fez algumas defesas fantásticas na sua carreira. Para mim, em termos de reflexos, foi um dos melhores goleiros de que me lembro e alguém que admirei."
Goleiro-líbero - Manuel Neuer: "Do termo 'construir o jogo', entendendo que você joga naquele espaço atrás da defesa. Acho que Manuel Neuer o faz bem. Ele joga bola longa bem. Para mim, essa é a definição de 'jogar futebol'."

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