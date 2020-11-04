Coudet tranquiliza sobre lesão de Galhardo

Crédito: Ricardo Duarte/Inter

Autor de 21 gols na temporada, Thiago Galhardo deixou o torcedor do Internacional preocupado. Após sentir uma lesão no tornozelo durante a vitória contra o Atlético-GO, ele deixou o campo antes do apito final.Apesar do lance preocupante, o técnico Eduardo Coudet fez questão de acalmar a torcida e informou que a saída precoce foi por precaução.

‘O Galhardo voltou a sentir, mas creio que poderia seguir, mas também estava 2 a 0. Era melhor tomar uma precaução. Não creio que seja um grande problema. É o tornozelo que tem apresentado alguma dificuldade. O melhor era sair e não correr risco. Seguramente treinará sem problema’, disse o treinador.