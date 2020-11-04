Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coudet tranquiliza sobre lesão de Galhardo

Atacante precisou deixar o jogo contra o Atlético-GO mais cedo por conta de uma lesão no tornozelo...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 17:34
Crédito: Ricardo Duarte/Inter
Autor de 21 gols na temporada, Thiago Galhardo deixou o torcedor do Internacional preocupado. Após sentir uma lesão no tornozelo durante a vitória contra o Atlético-GO, ele deixou o campo antes do apito final.Apesar do lance preocupante, o técnico Eduardo Coudet fez questão de acalmar a torcida e informou que a saída precoce foi por precaução.
‘O Galhardo voltou a sentir, mas creio que poderia seguir, mas também estava 2 a 0. Era melhor tomar uma precaução. Não creio que seja um grande problema. É o tornozelo que tem apresentado alguma dificuldade. O melhor era sair e não correr risco. Seguramente treinará sem problema’, disse o treinador.
O Internacional volta a campo no domingo para encarar o Coritiba, no Beira-Rio. Suspenso, Galhardo não vai jogar a partida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados