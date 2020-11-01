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futebol

Coudet reconhece atuação ruim do Internacional

Sincero, treinador não gostou do que viu dentro de campo e citou erros defensivos...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 00:43

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 00:43

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional termina o turno com um gosto amargo na boca. Na NeoQuímica Arena, o Colorado não jogou bem e acabou superado pelo Corinthians por 1 a 0.Sincero na coletiva, o técnico Eduardo Coudet reconheceu a atuação abaixo do esperado e os erros coletivos, que foram determinantes dentro de campo.
‘Tivemos erro defensivo, mas também muitos erros ofensivos. É um conjunto”, analisou, após a partida.
‘Estamos tomando gols de erros evitáveis. Essa é a realidade. Estamos cometendo erros, que acabam gerando gols. Hoje não tivemos uma boa partida em linhas gerais’.
Agora, o Internacional volta a campo no próximo fim de semana para abrir o returno do Brasileirão. O adversário é o Coritiba, no Beira-Rio.

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