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futebol

Coudet promete não priorizar nenhuma competição

Treinador argentino deixou claro que não vai tirar o pé do Brasileirão por conta da Libertadores...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 00:20

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 00:20
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Contratado para mudar a mentalidade do Internacional, Eduardo Coudet entrega resultados e começa o Campeonato Brasileiro muito bem. Após nove rodadas, o time está na liderança do torneio e com um futebol sólido.A partir da próxima semana, o Colorado terá o Brasileirão e Libertadores simultaneamente e o argentino garante que não vai tirar o pé de nenhum torneio.
‘Queremos competir em tudo e com o tempo temos que ir aguentando (...) Não estamos na condição de escolher nada. Para todos as equipes vai ser muito difícil disputar duas ou três competições. Queremos competir em todas’, afirmou.
O Internacional volta a campo no próximo domingo para encarar o Goiás, na Serrinha.

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