Coudet promete não priorizar nenhuma competição

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Contratado para mudar a mentalidade do Internacional, Eduardo Coudet entrega resultados e começa o Campeonato Brasileiro muito bem. Após nove rodadas, o time está na liderança do torneio e com um futebol sólido.A partir da próxima semana, o Colorado terá o Brasileirão e Libertadores simultaneamente e o argentino garante que não vai tirar o pé de nenhum torneio.

‘Queremos competir em tudo e com o tempo temos que ir aguentando (...) Não estamos na condição de escolher nada. Para todos as equipes vai ser muito difícil disputar duas ou três competições. Queremos competir em todas’, afirmou.