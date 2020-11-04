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futebol

Coudet fala sobre o rodízio no elenco do Internacional

Treinador poupou alguns jogadores diante do Atlético-GO e viu a dificuldade para construir a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 00:50

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 00:50

Crédito: Divulgação/Internacional
Na noite desta terça-feira, o Internacional bateu o Atlético-GO por 2 a 1 e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil para a alegria da torcida e principalmente do técnico Eduardo Coudet.Na coletiva, o treinador voltou a falar sobre o elenco curto e o seu trabalho de poupar jogadores em momentos chaves da temporada.
‘Trataremos de jogar da melhor maneira e cada vez vamos colocar uma nova equipe em campo, como foi na outra partida, como foi hoje. Vamos tratar de poupar alguns jogadores para analisar sempre quem está melhor para partida e penso que isso aconteceu bem nesta noite. Sempre colocarei um time competitivo, mas é evidente que todos os jogadores não podem jogar todas partidas’, afirmo, antes de completar:
‘Acredito que em todas as competições vamos enfrentar equipes difíceis. Sempre digo, às vezes jogamos o que queremos e as vezes o que podemos. Venho reiterando que quando tudo se apertar, será mais difícil fazer isto’.
Agora, o Internacional deixa de lado a Copa do Brasil e foca no Brasileirão. No fim de semana, o rival é o Coritiba, no Beira-Rio.

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