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futebol

Coudet elogia atuação do Inter: 'Eu gosto de ganhar'

Após dois resultados amargos, o Colorado voltou a vencer no Brasileirão e se isolou na ponta...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 00:03

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 00:03
Crédito: Ricardo Duarte/Divulgação
Após duas rodadas com tropeços amargos, o Internacional voltou a vencer com autoridade e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro com 20 pontos.Na coletiva de imprensa, Eduardo Coudet não mediu palavras e elogiou a sua equipe pela atuação convincente dentro do Beira-Rio.‘Creio que justificamos a vitória, que foi importante. Eu gosto de ganhar. Não sei o que esperam os outros, mas estamos fazendo o melhor. Tentando colocar todos os jogadores nas melhores condições durante as partidas’, disse.
Apesar da alegria pelo triunfo, Chacho Coudet fez questão de colocar os pés no chão e garantiu que vai pensar jogo a jogo.
‘Brasileirão é muito longo. Tem equipes com um grupo mais numeroso e experiente, sabemos. Vamos analisar jogo a jogo. Certamente seremos competitivos no domingo contra o Goiás’, finalizou.

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