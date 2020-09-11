Coudet elogia atuação do Inter: 'Eu gosto de ganhar'

Após duas rodadas com tropeços amargos, o Internacional voltou a vencer com autoridade e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro com 20 pontos.Na coletiva de imprensa, Eduardo Coudet não mediu palavras e elogiou a sua equipe pela atuação convincente dentro do Beira-Rio.‘Creio que justificamos a vitória, que foi importante. Eu gosto de ganhar. Não sei o que esperam os outros, mas estamos fazendo o melhor. Tentando colocar todos os jogadores nas melhores condições durante as partidas’, disse.