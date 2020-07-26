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futebol

Coudet dispara sobre as condições dos gramados na volta do Gauchão

Irritado na coletiva de imprensa, o treinador cobrou melhoras para que o seu time possa desenvolver o jogo...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 17:03

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 17:03

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na noite do último sábado, o Internacional apenas empatou com o Esportivo e o técnico Eduardo Coudet saiu irritado do estádio Montanha dos Vinhedos, mas se engana quem pensa que a fúria do argentino é o seu time.A irritação é por conta do gramado. Na visão do comandante, o campo precisa ter as condições mínimas para receber um jogo de futebol, pois a sua equipe gosta de trabalhar com a bola no chão.
‘Se precisar preparar equipe para jogar assim, que se busque outro treinador, porque eu não sei... Não sei preparar para atirar a bola para cima. Gosto de jogar bem o futebol, ou tentar. Mas seguramente esperamos ter melhores condições. É mais fácil destruir que construir. O time que busca construir é bom ter um bom gramado’, disparou na coletiva.
Na última quarta-feira, diante do Grêmio, Coudet reclamou das condições do Centenário, local onde foi escolhido pela Federação Gaúcha para receber o Gre-Nal.
Vale lembrar que o Internacional não pode utilizar o Beira-Rio, já que a prefeitura de Porto Alegre proibiu os jogos de futebol na cidade.

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