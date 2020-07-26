Coudet dispara sobre as condições dos gramados na volta do Gauchão

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Na noite do último sábado, o Internacional apenas empatou com o Esportivo e o técnico Eduardo Coudet saiu irritado do estádio Montanha dos Vinhedos, mas se engana quem pensa que a fúria do argentino é o seu time.A irritação é por conta do gramado. Na visão do comandante, o campo precisa ter as condições mínimas para receber um jogo de futebol, pois a sua equipe gosta de trabalhar com a bola no chão.

‘Se precisar preparar equipe para jogar assim, que se busque outro treinador, porque eu não sei... Não sei preparar para atirar a bola para cima. Gosto de jogar bem o futebol, ou tentar. Mas seguramente esperamos ter melhores condições. É mais fácil destruir que construir. O time que busca construir é bom ter um bom gramado’, disparou na coletiva.

Na última quarta-feira, diante do Grêmio, Coudet reclamou das condições do Centenário, local onde foi escolhido pela Federação Gaúcha para receber o Gre-Nal.