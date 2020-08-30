Coudet comenta vitória do Inter contra o Botafogo: 'Criamos mais e nos defendemos bem'

O Campeonato Brasileiro tem um líder isolado neste momento: o Internacional. Sob a batuta de Eduardo Coudet, o Colorado abriu cinco pontos de diferença para o Vasco da Gama neste domingo com uma soma de resultados para lá de positiva. Primeiro, o Inter cumpriu seu dever de (fora) casa e venceu o Botafogo no Nilton Santos por 2 a 0. Logo em seguida, viu o Vasco ser derrotado para o Fluminense no Maracanã por 2 a 1. Agora, o time tem 15 pontos em seis rodadas.