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Coudet comenta vitória do Inter contra o Botafogo: 'Criamos mais e nos defendemos bem'

Inter se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro com o triunfo no Nilton Santos e a vitória do Fluminense diante do Vasco no Maracanã...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 23:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 23:34
O Campeonato Brasileiro tem um líder isolado neste momento: o Internacional. Sob a batuta de Eduardo Coudet, o Colorado abriu cinco pontos de diferença para o Vasco da Gama neste domingo com uma soma de resultados para lá de positiva. Primeiro, o Inter cumpriu seu dever de (fora) casa e venceu o Botafogo no Nilton Santos por 2 a 0. Logo em seguida, viu o Vasco ser derrotado para o Fluminense no Maracanã por 2 a 1. Agora, o time tem 15 pontos em seis rodadas.
Clique no player acima e veja a análise do comandante argentino sobre a nova vitória do Internacional.Inter de Coudet é líder do Brasileirão (Ricardo Duarte/Internacional)

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