Cotado para assumir cargo na Petrobras, Landim afirma que não deixará o Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim é um dos cotados para assumir cargo no conselho da Petrobras. Após a divulgação da notícia pelo jornal 'O Globo' foi especulada uma possível saída do dirigente do Rubro-Negro. Contudo, de acordo com o jornalista Mauro Cezar, o mandatário do Fla permanecerá no posto.+ Namorada de Neymar dispara: 'Tem um número enorme de pessoas ruins me acompanhando'

- Quando aceitei ser candidato à reeleição no Flamengo, coloquei esse compromisso assumido com a Nação acima de tudo e não existe a possibilidade de não honrá-lo com a minha máxima dedicação - disse Landim ao blog do jornalista no 'UOL'. O presidente também recordou o período em que trabalhou na Petrobras.

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- Foi a minha casa por mais de 26 anos. Tenho profundo amor por aquela companhia e muito orgulho de, junto com vários amigos e companheiros de trabalho, ter ajudado a construir um símbolo do Brasil que pode dar certo. Se algum dia for chamado para voltar a ajudar aquela que é minha paixão, e se isto for possível dentro dos compromissos que assumi na minha vida, será um enorme prazer para mim - concluiu.