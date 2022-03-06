Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cotado para assumir cargo na Petrobras, Landim afirma que não deixará o Flamengo

Mandatário Rubro-Negro é um dos nomes avaliados para o Conselho da empresa estatal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2022 às 12:29

Publicado em 06 de Março de 2022 às 12:29

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim é um dos cotados para assumir cargo no conselho da Petrobras. Após a divulgação da notícia pelo jornal 'O Globo' foi especulada uma possível saída do dirigente do Rubro-Negro. Contudo, de acordo com o jornalista Mauro Cezar, o mandatário do Fla permanecerá no posto.+ Namorada de Neymar dispara: 'Tem um número enorme de pessoas ruins me acompanhando'
- Quando aceitei ser candidato à reeleição no Flamengo, coloquei esse compromisso assumido com a Nação acima de tudo e não existe a possibilidade de não honrá-lo com a minha máxima dedicação - disse Landim ao blog do jornalista no 'UOL'. O presidente também recordou o período em que trabalhou na Petrobras.
+ PT convida Casagrande para vaga no Senado nas eleições e ex-jogador define seu futuro, diz colunista
- Foi a minha casa por mais de 26 anos. Tenho profundo amor por aquela companhia e muito orgulho de, junto com vários amigos e companheiros de trabalho, ter ajudado a construir um símbolo do Brasil que pode dar certo. Se algum dia for chamado para voltar a ajudar aquela que é minha paixão, e se isto for possível dentro dos compromissos que assumi na minha vida, será um enorme prazer para mim - concluiu.
Crédito: LandimdizquenãodeixaráoFlamengocasoassumacargonaPetrobras(MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados