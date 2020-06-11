Corona: 'O Porto venceu e deu uma boa resposta ao nosso torcedor'

Jesús Corona, que garantiu ao Porto a vitória sobre o Marítimo por 1 a 0 com o seu gol, disse que o time portista deu uma boa resposta ao seu torcedor após o tropeço da rodada passada (derrota por 2 a 1 para o Famalicão).
- Conseguimos fazer um bom jogo e até acho que até podíamos ter feito mais gols. Sentimos algumas dificuldades físicas, mas tenho a certeza que, com este espírito de equipe vamos sempre conseguir vencer os jogos que restam para sermos campeões - disse o mexicano.
Com a vitória desta quarta-feira e o empate do Benfica com o Portimonense (2 a 2), o time portista é líder isolado com 63 pontos, contra 61 dos benfiquistas. Restam oito rodadas para o fim da competição. O Porto tenta o seu caneco 29 enquanto o Benfica (atual campeão), quer o trigésimo oitavo.
A rodada portuguesa segue com dois jogos nesta quinta-feira: o Belenenses recebe o Guimarães e o Tondela enfrenta, em seus domínios, o Rio Ave.
Restam oito rodadas para o fim do Campeonato Português. O Porto tenta o seu caneco de número 29 enquanto o Benfica (atual campeão) está atrás da trigésima oitava conquista.E MAIS:Após tropeço do Benfica, técnico diz que segue em alta O dia do mercado: D.Luiz de saída do Arsenal, Chelsea quer goleiroDe Casa com o LANCE!: José Inácio Werneck explica projeto Copa-70Saiba os números de audiência de cada reprise de jogos na GloboCOLUNA DE VÍDEO: O primeiro campeonato a voltar no BrasilDIÁRIO L! DA COPA DE 70: Vitória sobre a RomêniaRecordar é viver: há 50 anos, Brasil derrotava a Romênia na Copa-70 E MAIS: