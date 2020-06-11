Corona: 'O Porto venceu e deu uma boa resposta ao nosso torcedor'

Crédito: JOSE COELHO / AFP

Jesús Corona, que garantiu ao Porto a vitória sobre o Marítimo por 1 a 0 com o seu gol, disse que o time portista deu uma boa resposta ao seu torcedor após o tropeço da rodada passada (derrota por 2 a 1 para o Famalicão).

- Conseguimos fazer um bom jogo e até acho que até podíamos ter feito mais gols. Sentimos algumas dificuldades físicas, mas tenho a certeza que, com este espírito de equipe vamos sempre conseguir vencer os jogos que restam para sermos campeões - disse o mexicano.

Com a vitória desta quarta-feira e o empate do Benfica com o Portimonense (2 a 2), o time portista é líder isolado com 63 pontos, contra 61 dos benfiquistas. Restam oito rodadas para o fim da competição. O Porto tenta o seu caneco 29 enquanto o Benfica (atual campeão), quer o trigésimo oitavo.

A rodada portuguesa segue com dois jogos nesta quinta-feira: o Belenenses recebe o Guimarães e o Tondela enfrenta, em seus domínios, o Rio Ave.