Coritiba x Vasco: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Coritiba e Vasco se enfrentam neste domingo, no Couto Pereira, em momentos bem diferentes. O time mandante briga para sair da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino segue próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o time terá desfalques: jogadores como Leandro Castan e Martín Benítez serão poupados, de olho no jogo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O técnico Ramon Menezes contraiu Covid-19 e está em isolamento doméstico. Naturalmente, não viajou.FICHA TÉCNICACORITIBA X VASCO
Data-Hora: 21/9/2020 - 16hLocal: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Onde acompanhar: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!
CORITIBA (Técnico: Jorginho):Wilson; Natanael, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura e Matheus Bueno; Sarrafiore, Giovanni Augusto e Robson.
Suspensos: Igor JesusLesionados: -Pendurados: Welissol e Nathan Silva.
VASCO (Técnico: Thiago Kosloski)Fernando Miguel, Yago Pikachu (Cayo Tenório), Miranda, Marcelo Alves e Henrique (Neto Borges); Marcos Junior, Bruno Gomes e Bruno César; Gabriel Pec (Ygor Catatau), Cano (Ribamar) e Talles Magno.
Suspenso: -Lesionados: Ricardo Graça, Andrey, Carlinhos e Vinícius; Leandro Castan e Benítez estão poupados e o técnico Ramon Menezes está com Covid-19.Pendurados: Benítez, Fellipe Bastos e Cayo Tenório
PALPITES: Na redação do LANCE!, 40% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Coritiba. Apostam no empate 35% e, no Vasco, 25%.