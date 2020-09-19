Coritiba x Vasco: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Coritiba e Vasco se enfrentam neste domingo, no Couto Pereira, em momentos bem diferentes. O time mandante briga para sair da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino segue próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o time terá desfalques: jogadores como Leandro Castan e Martín Benítez serão poupados, de olho no jogo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O técnico Ramon Menezes contraiu Covid-19 e está em isolamento doméstico. Naturalmente, não viajou.FICHA TÉCNICACORITIBA X VASCO