Coritiba x Santos: Prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Após ter visto a sua invencibilidade de jogos cair após perder em casa por 1 a 0 para o Atlético-GO, na última quarta-feira (14), o Santos tentará retomar uma sequência positiva fora de casa neste sábado (17), contra o Coritiba, de vem de ótimo resultado neste meio de semana, quando bateu o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão.
O duelo entre Coxa Branca e Peixe acontecerá às 19h, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 17ª rodada da competição nacional.Estádio: Couto Pereira, Curitiba (PR)Data: 17 de outubro de 2020, às 19h (horário de Brasília)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes: Michael Correa (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ)Árbitro de vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)
CORITIBA
Wilson; Natanael, Nathan Silva, Henrique Vermudt e William Matheus; Hugo Moura, Matheus galdezani (Matheus Sales) e Giovanni Augusto; Yan Sasse. Robson e Rodrigo Muniz (Ricardo Oliveira). Técnico: Jorginho.
Desfalques: Sabino (força de contrato); Jonathan e Rodolfo Filemon (Covid-19).Pendurados: Hugo Moura e Robson
SANTOS
João Paulo; Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Jean Mota; Arthur Gomes, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuca.
Desfalques: Carlos Sánchez, Raniel, Vladimir e Renyer (lesionados); Pará (suspenso)Dúvidas: Lucas Veríssimo, Alison e Marinho (problemas físicos)Pendurados: Alison, Marinho e Kaio Jorge