Coritiba x Palmeiras: saiba onde assistir

Jogo atrasado devido a disputa do Verdão no Mundial de clubes da FIFA, Coritiba e Palmeiras vivem situações diferentes no Brasileirão. O alviverde, atual campeão da Libertadores e já classificado para a próxima edição do torneio continental, está na sexta colocação do nacional com 56 pontos e vem de uma vitória sobre o Fortaleza, no Allianz Parque.Já o Coxa, por sua vez, está na zona de rebaixamento (19ª) com 28 pontos e, na última rodada, perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, que decretou o sexto rebaixamento na história do clube. Sendo assim, não disputa mais nada no torneio.Coritiba x Palmeiras será transmitido pela TNT Sports (TV por assinatura para todo o Brasil, menos PR) e pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil, com narração Gustavo Villani, comentários de Alexandre Lozetti (por vídeo) e Lédio Carmona, Central do Apito com Sandro Meira Ricci e Nadja Mauad comandando as reportagens).