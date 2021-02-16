Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coritiba x Palmeiras: saiba onde assistir

Sem TV aberta, a partida poderá ser assistida na TV por assinatura e pay-per-view
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 10:00

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 10:00

Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Diego Costa vai para qual time? Veja jogadores com passagem por seleção que estão sem clube
Jogo atrasado devido a disputa do Verdão no Mundial de clubes da FIFA, Coritiba e Palmeiras vivem situações diferentes no Brasileirão. O alviverde, atual campeão da Libertadores e já classificado para a próxima edição do torneio continental, está na sexta colocação do nacional com 56 pontos e vem de uma vitória sobre o Fortaleza, no Allianz Parque.Já o Coxa, por sua vez, está na zona de rebaixamento (19ª) com 28 pontos e, na última rodada, perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, que decretou o sexto rebaixamento na história do clube. Sendo assim, não disputa mais nada no torneio.Coritiba x Palmeiras será transmitido pela TNT Sports (TV por assinatura para todo o Brasil, menos PR) e pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil, com narração Gustavo Villani, comentários de Alexandre Lozetti (por vídeo) e Lédio Carmona, Central do Apito com Sandro Meira Ricci e Nadja Mauad comandando as reportagens).
O assinante poderá assistir ao jogo online pelo EI Plus (Estádio TNT Sports) e Premiere Play.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados