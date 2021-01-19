Coritiba x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: No primeiro turno, o Fluminense goleou o Coritba por 4 a 0 no estádio Nilton Santos (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O Fluminense visita o Coritiba, nesta quarta, às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileirão. As duas equipes venceram na última rodada e estão em brigas opostas na competição. Enquanto o Tricolor das Laranjeiras luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Coxa briga para sair do Z4 e permanecer na elite do futebol brasileiro.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados

Após derrotar o Sport, os comandados de Marcão terão pela frente uma sequência contra as equipes que figuram no Z4 atualmente. Para o duelo em Curitiba, a equipe poderá ter uma novidade na lateral-esquerda. O retorno de Egídio ao time titular no lugar de Danilo Barcelos. Ganso e Marcos Paulo seguem de fora. O primeiro apresentou uma crise de apendicite e o atacante teve uma entorse no dedão do pé direito.

No último sábado, o Coritiba derrotou o Vasco, em São Januário, na estreia do técnico Gustavo Morínigo. O Coxa necessita de uma sequência de vitórias para deixar a zona de rebaixamento, mas não poderá contar com seu treinador à beira do campo, já que o paraguaio testou positivo para Covid-19. Júlio Sérgio reassume o comando técnico da equipe interinamente nesta quarta.

O Coritiba terá o retorno do seu atacante Robson, que estava suspenso no duelo com o Vasco. No entanto, a maior dúvida da comissão técnica é quem deixará o time titular: Neilton ou Pablo Thomaz. O volante Matheus Galdezani e o meia Rafinha se recuperaram de lesão e estão entre os relacionados. Já o zagueiro Sabino deverá ser titular diante do Tricolor carioca.FICHA TÉCNICACORITIBA x FLUMINENSE

Data/Hora: 20/10/2020, às 20h30Local: Curitiba, Paraná (PR)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

CORITIBA (Técnico: Júlio Sérgio comandará a equipe nesta quarta)Wilson, Natanel, Nathan Ribeiro, Sabino e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno (Rafinha) e Sarrafiore; Robson e Pablo Thomaz (Neilton).

Suspensos: -Pendurados: Jonathan, Rhodolfo, Sabino e WellissolVoltam de suspensão: Robson (3º Amarelo)

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Martinelli, Yago e Michel Araújo; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Suspensos: -Lesionados: Ganso (apendicite), Marcos Paulo (entorse no dedo)Pendurados: Fred, Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André e NenêVoltam de suspensão: -