Coritiba x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro iniciará nesta sábado, dia do confronto entre Coritiba e Flamengo, no Estádio Couto Pereira, às 19h30. As equipes comandadas por Domenèc Torrent e Eduardo Barroca buscam a primeira vitória no torneio, depois de resultados negativos nas duas primeiras rodadas.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O Rubro-Negro, tenta se recuperar da surpreendente derrota para o Atlético-GO, no meio da semana e não terá o lateral-direito Rafinha, que rescindiu o contrato para jogar no Olympiakos, da Grécia, além do goleiro Diego Alves suspenso por ter levado cartão vermelho. Por sua vez, o Coxa, vai tentar fazer valer o mando de campo para surpreender os atuais campeões. FICHA TÉCNICACORITIBA X FLAMENGO
Estádio: Couto Pereira, Curitiba (PR)Data: 15/8/2020, às 19h30Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Helton Nunes (SC)VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, Première e rádios
CORITIBA (Técnico: Eduardo Barroca)Wilson; Natanael (Jonathan), Rodolfo, Sabino, William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani, Ruy; Robson, Igor Jesus, Sassá
Lesionado: -Suspensos: -Pendurados: Rodolfo Filemon e Sassá
FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)César; João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.
Lesionados: -Suspensos: Diego Alves (Vermelho Direto)Pendurados: -
PALPITES: Na redação do L!, 80% acreditam em vitória do Flamengo, 10%, em empate e o restante, 10%, em triunfo do Coritiba.