Coritiba x Flamengo: prováveis times, onde assistir e palpites

O Flamengo começa a participação na Copa do Brasil nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira. A partida é válida pelo jogo de ida da terceira fase da competição. O jogo de volta está marcado para o dia 16 de junho, no Maracanã.
Após um período de 10 dias sem jogos durante a data Fifa, o Flamengo volta a campo e inicia a busca pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. Para o jogo de ida, o clube terá uma série de desfalques, incluindo o técnico Rogério Ceni, que testou positivo para Covid-19. Além dele, o Fla não contará com a presença de cinco jogadores importantes: Rodrigo Caio, Isla, Gerson, Arrascaeta e Pedro.
Outros selecionáveis, Gabigol e Everton Ribeiro foram relacionados para o duelo e se juntarão ao restante da delegação em Curitiba. A participação da dupla na partida, no entanto, ainda depende do aval da comissão técnica e do departamento médico. O atacante, inclusive, se queixou de dores na coxa direita e teve um edema constatado em exame realizado pela CBF. O Flamengo considera o resultado inconclusivo e fará nova avaliação antes da partida.
FICHA TÉCNICA: CORITIBA X FLAMENGO
- Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
- Data e hora: 10 de junho de 2021, às 19h
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Onde assistir: SporTV e Premiere
- CORITIBA: Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castan e Natanael; Willian Farias, Val, Matheus Sales e Rafinha; Waguininho e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo
- FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gomes, Everton Ribeiro (Michael) e Vitinho; Bruno Henrique e Muniz (Gabigol). Técnico: Maurício Souza (substituto)
- PALPITES: Na redação do LANCE!, 85% dos votantes apostam na vitória do Flamengo, enquanto 15% acreditam em empate no jogo de ida.