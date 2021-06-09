Coritiba x Flamengo: prováveis times, onde assistir e palpites

Em 2020, Flamengo teve vantagem nos duelos contra o Coxa Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo começa a participação na Copa do Brasil nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira. A partida é válida pelo jogo de ida da terceira fase da competição. O jogo de volta está marcado para o dia 16 de junho, no Maracanã.

Após um período de 10 dias sem jogos durante a data Fifa, o Flamengo volta a campo e inicia a busca pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. Para o jogo de ida, o clube terá uma série de desfalques, incluindo o técnico Rogério Ceni, que testou positivo para Covid-19. Além dele, o Fla não contará com a presença de cinco jogadores importantes: Rodrigo Caio, Isla, Gerson, Arrascaeta e Pedro.

Outros selecionáveis, Gabigol e Everton Ribeiro foram relacionados para o duelo e se juntarão ao restante da delegação em Curitiba. A participação da dupla na partida, no entanto, ainda depende do aval da comissão técnica e do departamento médico. O atacante, inclusive, se queixou de dores na coxa direita e teve um edema constatado em exame realizado pela CBF. O Flamengo considera o resultado inconclusivo e fará nova avaliação antes da partida.

FICHA TÉCNICA: CORITIBA X FLAMENGO