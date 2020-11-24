Coritiba x Corinthians: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Corinthians se enfrentam na quarta-feira (25), no Couto Pereira, visando sair da parte de baixo da tabela. A partida terá o cobertura do Tempo Real no site do LANCE!.

Um dado interessante sobre o duelo é que a equipe paranaense não vence o alvinegro paulista há nove anos. A última vitória alviverde contra o Corinthians foi na 21ª rodada do Brasileirão de 2011. Desde então, são oito vitórias dos paulistas e cinco empates.

Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2020

Após conquistar um empate sem gols heroico contra o Grêmio, jogando com dois homens a menos, na última rodada, o Timão chega para o duelo motivado pela boa atuação da equipe e quer os três pontos fora de casa. Além disso, Vágner Mancini poderá contar com Cazares, Gustavo Mosquito e Jô, que voltaram aos treinamentos na segunda-feira (23).

Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o alvinegro está com 26 pontos na classificação. Se vencer, pode chegar aos 29 pontos, ultrapassando o Athletico-PR e ficando em nono lugar no torneio.

Para o jogo dentro de casa, o técnico Rodrigo Santana terá a volta de quatro atletas que se recuperaram do coronavírus: o zagueiro Henrique Vermudt, o meio-campista Ramón Martinéz e os atacantes Nathan e Ricardo Oliveira.

Na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Coritiba soma 20 pontos na classificação, cinco a menos que o Ceará, primeiro time fora do Z-4.

Confira mais informações da partida entre Coritiba e Corinthians:

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data e hora: 25 de novembro de 2020, às 21h30Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS), Jose Eduardo Calza (RS), Leonardo Sígari Zanon (PR) e Ronaldo Parpinelli (PR)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Assistentes de árbitro de vídeo: Douglas Schwengber da Silva (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Onde ver: Globo e Tempo Real do LANCE!

Confira mais informações da partida entre Coritiba e Corinthians

Coritiba (Técnico: Rodrigo Santana)​Wilson; Maílton, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura; Matheus Sales, Matheus Galdezani, Giovanni Augusto e Robson; Ricardo Oliveira (Osman).

Suspensos: Rodolfo Filemon (3º Amarelo)Pendurados: Matheus Sales, Sabino, Nathan Silva, Matheus Galdezani, William Matheus e WellissolDesfalques: Rodolfo Filemon, Patrick Vieira e Rafinha

Corinthians (Técnico: Vágner Mancini)

Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Xavier, Cazares, Luan e Jonathan Cafu (Léo Natel); Jô (Davó).

Suspensos: Marllon (Vermelho Direto), Otero (Vermelho após o 2º Amarelo) e Cantillo (3º Amarelo)Pendurados: Ramiro, Bruno Méndez, Gabriel, Otero, Gil, Camacho, Mateus Vital, Walter e CássioDesfalques: Jemerson, Marllon, Cantillo, Matheus Vital, Otero, Ramiro e Boselli