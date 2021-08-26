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futebol

Coritiba x Botafogo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Sem Diego Gonçalves e Hugo, Alvinegro enfrenta o líder do campeonato em busca de entrar no G4 da Série B do Brasileirão...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 18:07
Crédito: Erica Martin/W9 Press/LancePress!
Na noite desta sexta-feira, às 21h30, Coritiba e Botafogo se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em jogo válido pela 21º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa busca se isolar na liderança enquanto o Glorioso busca a vitória para entrar no G4 do campeonato.
+ Após evolução pessoal, Oyama diz que vive melhor momento da carreira no BotafogoDuelo de artilheiros na partida. Léo Gamalho e Chay são as esperanças de gols de suas equipes para o confronto. O atacante do Coritiba é o vice-artilheiro da Série B, com 10 gols. Já o Chay, é o terceiro artilheiro do campeonato, com 8 gols na competição.
+ Gatito pede para acompanhar delegação do Botafogo e viaja mesmo lesionado
O técnico Enderson Moreira não vai poder contar com dois jogadores do elenco. Diego Gonçalves e Hugo, duas peças importantes da equipe, foram lesionados durante a semana e não poderão atuar nas próximas partidas do Botafogo no campeonato.FICHA TÉCNICACoritiba x Botafogo
Data-Hora: 27/08/2021, às 21:30Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Gizeli Casaril (SC)VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho, Waguinho, Igor Paixão e Léo Gamalho.
Suspensos: ninguémPendurados: Wilson, Wellington Carvalho, Luciano Castán, Willian Farias e ValFora: Edson Carioca e William Alves (lesionados)
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Jonathan Silva; Barreto, Pedro Castro e Chay; Marco Antônio, Warley e Rafael Navarro.
Suspensos: ninguémPendurados: Rafael Navarro e KanuFora: Gatito Fernández, Ronald, Hugo, Diego Gonçalves (lesionados); Jonathan e Diego Cavalieri (em transição)

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