Coritiba vence o Cianorte no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense

No estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, na cidade de Cianorte, em jogo válido pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Coritiba venceu o Cianorte no sufoco pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória do Coxa foi marcado por Léo Gamalho, ainda no primeiro tempo. Mas o grande nome da partida foi o goleiro Muralha, que fez inúmeras defesas e salvou o clube da capital.O jogo de volta entre Coritiba e Cianorte será realizado no próximo sábado, dia 19 de março, no estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba. O vencedor deste confronto pega na semifinal o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Londrina.
O jogoPRIMEIRO TEMPOCIANORTE COMEÇA BEM E DANDO SUFOCOO time do Cianorte começou melhor na partida e pressionando o Coritiba. Aos 6 minutos, o Leão do Vale teve uma boa oportunidade para marcar em contra-ataque, mas, por mais incrível que possa parecer, a poça de água atrapalhou.
CORITIBA ABRE O PLACARO Cianorte continuou bem no jogo e buscando o gol. Mas o Coritiba também passou a pressionar e partida ficou bem movimentada. Aos 20 minutos, o gol da equipe Leão do Vale acabou sendo vazado. Régis faz boa jogada e dá para Léo Gamalho. O atacante não perdoou e colocou a bola para dentro: 1 a 0.
CIANORTE PERDE VÁRIAS OPORTUNIDADESO gol do Coxa obrigou o Cianorte a intensificar ainda mais a pressão. Foram várias oportunidades criadas, mas o Leão do Vale teve gol anulado, bola na trave e o goleiro Muralha, do Coritiba, impedindo que a bola entrasse.
SEGUNDO TEMPOPRESSÃO DO CIANORTEAssim como o primeiro tempo, o Cianorte voltou do intervalo com tudo. No primeiro lance, Pelezinho teve uma grande oportunidade, mas ele acabou chutando para fora e desperdiçando uma chance de ouro para empatar.
Com o passar dos minutos, o Leão foi construindo novas jogadas, mas Muralha mostrou que estava numa noite inspirada e conseguiu evitar o gol do Cianorte nos primeiros minutos da etapa complementar.
CIANORTE CONTINUA SUPERIOR, MAS CORITIBA ASSUSTAO Cianorte permaneceu na pressão durante a 2ª parte da etapa complementar, mas o Leão do Vale continuou esbarrando no goleiro Muralha, que continuou fazendo ótimas defesas. O Coxa teve uma grande chance aos 19 minutos, só que Léo Gamalho perdeu.
CORITIBA SE FECHA NA DEFESA, MURALHA BRILHA E CIANORTE PERDE O JOGONo fim da partida, o Coritiba resolveu segurar o resultado e se fechou na defesa. O Cianorte foi com tudo para cima em busca do gol de empate e criou para isso, só que Muralha estava mesmo em uma noite iluminada e voltou a salvar o Coxa e garantiu o clube da capital a vitória e vantagem de jogar pelo empate na partida de volta no Couto Pereira.