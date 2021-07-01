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futebol

Coritiba terá desfalque na Série B por conta da Covid-19

Na bateria de testes mais recente feita com a delegação do Coxa, o meia Biel teve resultado positivo...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 16:19

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 16:19
Crédito: Meio-campista venceu a Copa do Brasil Sub-20 no primeiro semestre (Matheus Menezes
Para o confronto na próxima sexta-feira (2) onde receberá a equipe do Remo na Série B, o Coritiba não poderá contar com o meia Biel já que o atleta acabou testando positivo para Covid-19 na última bateria de exames feita pelo clube. A informação foi confirmada em nota oficial do Coxa.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Como os exames em questão foram feitos ainda na cidade de Aracaju onde o Coxa venceu por 1 a 0 o Confiança na última rodada, o atleta de 19 anos de idade foi isolado no hotel onde a delegação estava enquanto os demais integrantes, após a confirmação dos resultados negativos, voltaram a Curitiba.
Dentro dos protocolos sanitários recomendados, Biel ficará isolado em um período de dez dias onde, além disso, realizará um novo teste para atestar o quadro de Covid-19 nessa quinta-feira (1).
O diagnóstico positivo ocorre em meio a temporada onde o jogador espera ter mais oportunidades com Gustavo Morínigo, especialmente, diante da destacada campanha pelo Sub-20 onde conquistou, no primeiro semestre, a Copa do Brasil da categoria.

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