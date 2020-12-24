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futebol

Coritiba tem o pior ataque na luta contra a queda

Em 26 jogos disputados, o Coxa balançou as redes em 21 oportunidades...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 dez 2020 às 17:45
Crédito: Divulgação/Coritiba
Na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro, o Coritiba vê seus concorrentes abrirem vantagem e tornar a situação dentro do Couto Pereira cada vez mais desesperadora.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com mais 12 jogos pela frente, a única meta é somar pontos e vencer a maior quantidade de jogos possíveis. Mas, para alcançar essa meta, o Coxa vai precisar de algo que não está acostumado a fazer: Gol.
Com apenas 21 gols marcados, o Coritiba tem o pior ataque do torneio. Em comparação com seus rivais diretos (Vasco, Botafogo e Goiás), a vantagem também é grande.
+ De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia
No fim de semana, o Coritiba terá a oportunidade de melhorar seus números ofensivos, já que o Atlético-MG, rival da rodada 27, gosta de atacar, mas também deixa espaços.
Confira os números de gols marcados dos times da zona de rebaixamento:
Goiás – 26 golsVasco – 26 golsBotafogo – 25 golsCoritiba – 21 gols

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