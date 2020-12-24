Coritiba tem o pior ataque na luta contra a queda

Crédito: Divulgação/Coritiba

Na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro, o Coritiba vê seus concorrentes abrirem vantagem e tornar a situação dentro do Couto Pereira cada vez mais desesperadora.

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Com mais 12 jogos pela frente, a única meta é somar pontos e vencer a maior quantidade de jogos possíveis. Mas, para alcançar essa meta, o Coxa vai precisar de algo que não está acostumado a fazer: Gol.

Com apenas 21 gols marcados, o Coritiba tem o pior ataque do torneio. Em comparação com seus rivais diretos (Vasco, Botafogo e Goiás), a vantagem também é grande.

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No fim de semana, o Coritiba terá a oportunidade de melhorar seus números ofensivos, já que o Atlético-MG, rival da rodada 27, gosta de atacar, mas também deixa espaços.

Confira os números de gols marcados dos times da zona de rebaixamento: