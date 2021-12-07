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Coritiba tem interesse em Hyoran, do Atlético-MG, mas salário alto impede o negócio por enquanto

O Galo aceita emprestar o jogador, de 28 anos, mas Coxa e o meia ainda terão de acertar a questão financeira para que a transação seja efetivada...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 16:49

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:49

O meia Hyoran, que tem contrato com o Atlético-MG até 2023, está na mira do Coritiba, que iniciou conversas com o clube paranaense para ter o jogador, de 28 anos, campeão brasileiro pelo Galo recentemente. A informação inicial do interesse foi publicada pelo Ge e confirmada pelo LANCE. O maior problema para que Hyoran jogue no Coxa Branca é seu alto salário, pois o time alvinegro aceita emprestar o jogador. o Coritiba retornou à Série A do Brasileirão e está em busca de montar um elenco forte. Hyoran teve papel relevante na temporada atleticana. O meia fez 32 jogos pelo time mineiro, marcando dois gols e dando quatro assistências, sendo titular em 14 partidas. O meio de campo chegou ao Atlético-MG em 2020, depois de ser emprestado pelo Palmeiras foi contratado na temporada passada por empréstimo do Palmeiras. Ele acabou comprado em fevereiro deste ano, por R$7,5 milhões. Em 2020, ele fez nove gols e deu cinco assistências em 47 jogos.
Crédito: HyoranteveanorelevantenoGalo,maspodenãoseguirnoclubeem2022-(PedroSouza/Atlético-MG

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