Coritiba tem desfalques para encarar a Ponte Preta

Garantido na elite do futebol nacional, o Coritiba volta a campo no fim de semana e encerra a temporada contra a Ponte Preta, em Campinas.

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Para o jogo no Moisés Lucarelli, o técnico Gustavo Morínigo não deve colocar força máxima e conta com alguns desfalques.

Willian Farias e Rafinha estão fora do jogo por conta do terceiro cartão amarelo. Quem também pode desfalcar é Robinho, que vai passar por uma avaliação antes da viagem.

Classificação

Com 64 pontos, o Coritiba é o vice-líder da Série B. Com a derrota no último fim de semana, o Coxa não tem mais chances de título.