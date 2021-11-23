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futebol

Coritiba tem desfalques para encarar a Ponte Preta

Técnico Gustavo Morínigo vai precisar mexer na equipe para o duelo do fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:10

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:10

Garantido na elite do futebol nacional, o Coritiba volta a campo no fim de semana e encerra a temporada contra a Ponte Preta, em Campinas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para o jogo no Moisés Lucarelli, o técnico Gustavo Morínigo não deve colocar força máxima e conta com alguns desfalques.
Willian Farias e Rafinha estão fora do jogo por conta do terceiro cartão amarelo. Quem também pode desfalcar é Robinho, que vai passar por uma avaliação antes da viagem.
Classificação
Com 64 pontos, o Coritiba é o vice-líder da Série B. Com a derrota no último fim de semana, o Coxa não tem mais chances de título.
Crédito: WillianFariasestásuspensopeloterceiroamarelo(Foto:Divulgação/Coritiba

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